L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle soluzioni offensive per il Palermo di Boscaglia. Gli arrivi di Kanoute e Rauti nel reparto avanzato, il tecnico gelese ha ancor più scelte davanti.

Tra gli assetti da poter scegliere, si parte chiaramente – scrive il quotidiano – da quello più collaudato, con Valente, Santana e Floriano dietro a Saraniti nel 4-2-3-1. Ci sono attaccanti intercambiabili tra di loro e tre giovani sui quali la società punta molto: Silipo, Lucca e Rauti. Kanoute può giocare sia come esterno offensivo destro che sinistro, ma può ricoprire alche il ruolo da sottopunto o da centravanti. Starà al tecnico stabilire le gerarchie e le priorità dunque in attacco, le alternative sicuramente non mancano.