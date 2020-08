L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Bari. La permanenza del portiere Frattali e del cannoniere Antenucci non è assolutamente in dubbio. Tra i confermati c’è anche Alessio Sabbione, difensore dal rendimento costante. Di Cesare è il capitano e l’uomo più rappresentativo del Bari. Hamlili ha visto premiare la sua dedizione e l’attaccamento alla maglia. Discorso diverso per Simeri, a giugno prossimo sarà svincolato e a breve gli sarà proposto il rinnovo del contratto.