L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie B e Serie C. Il Pisa ha trovato l’accordo con la Lazio per Palombi ed è ad un passo per Mazzitelli. Il Chievo prova il colpo Ciciretti. Il Vicenza torna all’assalto di Jallow.

In Serie C, il Palermo aspetta Piccolo della Cremonese, dopo la firma di Kanoute. Bifulco rinforza il Padova. Gli altri colpi: Cigliano (Casertana) e Ruggiero (Livorno) al Bisceglie, mentre Forte (Milan, era al Lecco) va alla Cavese dove però si è dimesso il presidente Santoriello, in polemica con il Comune.