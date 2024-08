Gazzetta dello Sport: “Catania trema”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caos in casa Catania.

La Sampdoria continua a rinforzarsi con l’obiettivo dichiarato di tornare in Serie A, un passo fondamentale per la ricostruzione societaria. L’assalto al difensore sinistro Davide Veroli è andato a buon fine: l’ex giocatore del Catanzaro arriva dal Cagliari in prestito per 250.000 euro con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni. Inoltre, la Samp è vicina a chiudere l’accordo con la Juventus per il prestito di Nikola Sekulov, trequartista di Piacenza e di origini macedoni, che ha avuto poco spazio alla Cremonese nella scorsa stagione prima di tornare alla Next Gen bianconera. L’intesa è quasi definita e l’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Il Frosinone ha bussato con successo alla porta della Juventus, ottenendo il via libera per l’attaccante Emanuele Pecorino, ex Südtirol, pronto a completare l’attacco di Vivarini. Il club ciociaro ha anche ufficializzato l’ingaggio di Jeremy Oyono, che arriva dal Boulogne e si unisce al gemello Anthony.

Il Sassuolo, alle prese con problemi legati ai portieri Turati e Consigli, ha scelto di puntare su Andrei Radu dell’Inter, reduce da una stagione al Bournemouth in Inghilterra. Tuttavia, si attende ancora il sì definitivo del giocatore.

Il Catanzaro è pronto ad annunciare l’arrivo di Andrea Ceresoli in prestito dall’Atalanta, mentre continua la trattativa con il Lecco per l’acquisto di Nicolò Buso, con un occhio rivolto anche a Cesar Falletti della Cremonese, su cui è interessato anche il Bari. Quest’ultimo club, tuttavia, ha come priorità l’acquisto di un difensore centrale e sta aspettando una risposta da Davide Biraschi.

Il Cesena ha ufficializzato l’arrivo di Raffaele Celia dall’Ascoli, in cambio di Simone Corazza e Fabio Varone, e si prepara a chiudere per Sydney van Hooijdonk dal Bologna. Inoltre, è stato confermato il prestito con obbligo di riscatto per Manuel Portanova, che torna alla Reggiana dal Genoa. Per la difesa, la Reggiana potrebbe anche aggiungere Fabio Fontanarosa, in arrivo dall’Inter dopo l’esperienza a Cosenza.

La Salernitana, mentre sta gestendo alcune cessioni, ha un’idea interessante per rinforzare l’attacco: acquisire Daniele Verde dallo Spezia.

Infine, il Catania è al centro di un caso delicato in Serie C. Oggi scade il termine per presentare la fideiussione a garanzia dei nuovi contratti, ma il presidente Pelligra, nonostante le rassicurazioni, non ha ancora provveduto dall’Australia. La città è in attesa di vedere se riuscirà a farlo in tempo. Nel frattempo, il Catania ha ceduto Zammarini alla Spal e Furlan al Lecco.