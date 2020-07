L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania. Fabio Pagliara ha incontrato il presidente della Lega Pro Ghirelli: «Abbiamo parlato anche del Catania e delle prospettive di rilancio. Abbiamo discusso della serie C grandi firme che si prospetta, specie per quel che riguarda il girone meridionale». La data del 5 agosto è delicata: è il termine ultimo per iscriversi. Bisognerà scucire oltre 2 milioni per essere in regola con le esigenze federali, mettendo anche a posto l’arretrato che rimane da saldare ai calciatori che hanno completato la stagione.