L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso scommesse e sul caso Fagioli.

Nicolò Fagioli lo sa bene, e con i suoi avvocati deve evidentemente aver studiato una strategia per uscire da questa storia nella miglior maniera possibile. Leggi, restare a piedi, senza calcio, solo pochi mesi. Da qui l’autodenuncia alla Procura, ammettendo di aver scommesso sul calcio e fornendo elementi utili alle indagini. Massima collaborazione, come filtra da più parti, con Chinè che ha già ascoltato il centrocampista della Juve più volte. Sono stati fatti nomi, è stato spiegato quale fosse lo sport oggetto delle scommesse, l’entità delle stesse e i siti (illegali) dove il denaro girava. Sembra ormai assodato che Fagioli abbia ammesso di aver puntato su partite di calcio (si sussurra anche di Serie A e Champions), ma mai su quelle della Juventus. E questo a livello difensivo è stato un passaggio fondamentale per puntare dritti a un sostanzioso sconto sulla pena.

Sempre nell’articolo 24 si spiega che «la violazione del divieto di scommesse comporta per i soggetti dell’ordinamento federale la sanzione della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore a 25mila euro. Ma per chi ammette le proprie colpe, lo sconto c’è eccome. Scartata la possibilità di arrivare a una squalifica di 5 anni non avendo scommesso sulla propria squadra, l’obiettivo di Fagioli è stato quello di patteggiare prima del deferimento per ottenere così una riduzione del 50% della pena. «Conviene» farlo ora, perché se invece si patteggia tra il deferimento e la prima udienza la riduzione è soltanto di un terzo. E la strategia della collaborazione con la Procura è quindi fondamentale per ottenere un taglio, anche molto significativo, della sanzione iniziale prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Questa richiesta di patteggiamento sembra ormai in dirittura d’arrivo: se non ci saranno intoppi per la fine della prossima settimana dovrebbe arrivare a conclusione.