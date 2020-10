L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si concentra sulla situazione in casa Palermo.

Questo pomeriggio i rosanero di Boscaglia scenderanno in campo contro la Turris, a differenza del Palermo, partita benissimo in campionato con 3 vittorie e 1 pari.





Il tecnico gelese ieri in conferenza ha chiesto coraggio alla squadra.

Questi alcuni passaggi: «Normalmente io in ritiro faccio 5 amichevoli. Questa sarà la nostra quinta partita. Abbiamo bisogno di giocare, anche di prendere qualche batosta come le stiamo prendendo. Questo fa capire dove siamo e con chi abbiamo a che fare. Abbiamo giocatori bravi, che vengono anche da categorie superiori ma giovani. Il senso del pericolo ti fa aumentare la concentrazione, la paura non può esistere e qualora ci fosse dobbiamo batterla col coraggio».

Boscaglia probabilmente quest’oggi lancerà Luperini nelle vesti del trequartista. C’è una vittoria da centrare a tutti i costi, per risollevare l’umore della squadra e dell’intera piazza palermitana.