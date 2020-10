L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo.

Anche la sfida contro la Viterbese è stata rinviata. In attesa delle nuove date, per i rosa si preannunciano due mesi fitti di gare. Un destino che si ripete per Boscaglia che già due anni fa, per motivi diversi, si è ritrovata in una situazione del genere con l’Entella, proprio in Serie C.





L’allenatore gelese sa come si fa e potrà gestire il tour de force di gare che lo attende tra novembre e dicembre sulla base dell’esperienza, tra l’altro positiva, vissuta con l’Entella.

Si rischia di giocare 12 incontri in meno di due mesi. Che possa essere di buon auspicio per il Palermo?

È l’augurio che si può fare ai rosanero visto l’inizio disastroso, con la speranza che la vicenda del virus possa essere servita a staccare la mente, seppure per questioni spiacevoli, dall’avvio di campionato e resettare in vista della ripresa.