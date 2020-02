L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza la preparazione del Palermo verso la sfida contro il Licata. Lo spogliatoio del Palermo si coccola il suo Mes-Silipo. Dal campo, ancora guai sulle corsie esterne per Pergolizzi. Mentre Doda è appena rientrato, è costretto allo stop Vaccaro per un problema muscolare alla gamba sinistra. L’esterno ne avrà per 15 giorni e salterà le sfide contro Licata e Nola. Rientro previsto per la partita a Corigliano. Crivello, così, potrebbe trasferirsi sulla fascia, dove si è mostrato a proprio agio col Biancavilla. Nel caso in cui restasse al centro, Accardi potrebbe essere spostato sull’out sinistro.