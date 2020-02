L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul difficile momento dell’ACR Messina. 13 partite e 7 disfatte, poi l’addio. Karel Zeman lascia l’ACR Messina. La squadra è stata temporaneamente affidata a Giuseppe Spada della Juniores. Troppo pesante l’ennesimo tonfo a Marsala. Una gestione di tre anni che rasente l’inverosimile: un plotone di dirigenti e calciatori comparsi come meteore poi sparite nel vuoto. 8 allenatori che si sono accomodati sulla panchina in poco più di due anni e mezzo. Il rapporto tra Sciotto e la curva sud ha raggiunto un punto di non ritorno. Adesso, i tifosi chiedono alla proprietà di lasciare: l’ACR Messina di Sciotto è un esperimento calcistico fallimentare.