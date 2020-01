L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud”, si è soffermata sulle parole di Francesco Marone, portiere dell’FC Messina intervenuto ai microfoni al termine del match contro il Licata. Il giovane portiere ha salvato il risultato negli ultimi secondi di gara grazie ad un intervento che ha permesso alla sua squadra, attualmente in sesta posizione, di uscire dal campo con un punto e di continuare la scalata verso un posto nei play off. Il giovane ha parlato anche della partita più attesa da tutte le squadre del girone I, quella contro la capolista Palermo. L’FC Messina incontrerà i rosa alla 22 giornata proprio fuori casa, al “Renzo Barbera” di Palermo, dopo la sconfitta rimediata alla 5 giornata per 0-1 siglata da Ficarrotta. «Giocare al Renzo Barbera? Sono partite che parlano da sole. Ho già giocato al San Nicola di Bari e non penso sia da meno al Barbera. Sono partite che ti esaltano, soprattutto per il contesto». Queste le parole del portiere sulla trasferta del “Barbera”. Il giovane è poi intervenuto riguardo l’obiettivo stagionale dei play off: «La classifica è corta, basta una vittoria per rivoluzionarla. Noi pensiamo solo a vincere gara dopo gara, i conti li faremo a fine stagione».