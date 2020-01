Come già anticipato nei giorni scorsi, il Catania sta lavorando molto in chiave cessioni. Uno dei giocatori etnei sul piede di partenza è Francesco Lodi. A darne conferma lo stesso giocatore che, tramite la propria fanpage Instagram autorizzata, ha reso noto il seguente messaggio: “Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che purtroppo non è andato a buon fine, amo questa terra e questa città. Ma mi sento ancora un GIOCATORE. Forse meritavo altri trattamenti, avevo intenzione di chiudere la carriera qui, mi dispiace per la situazione venutasi a creare ma vi garantisco non dipesa da mie scelte”.

