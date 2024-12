Gazzetta del Sud: “Catanzaro, è un blitz da grande squadra”

Nell’analisi pubblicata oggi sulla Gazzetta del Sud, viene celebrata la grande impresa del Catanzaro, capace di espugnare il Barbera con una vittoria che va ben oltre i semplici tre punti. La squadra di Caserta, con personalità, organizzazione tattica e un ritrovato cinismo sotto porta, ha superato il Palermo in classifica e si è inserita, con merito, nella zona playoff.

La vittoria del Catanzaro a Palermo è un successo che rimarrà nell’album dei ricordi di questa stagione. Nonostante la disparità di risorse e ambizioni tra i due club, il blitz in Sicilia ha dimostrato la forza, la compattezza e la consapevolezza tattica della squadra di Fabio Caserta, che ha affrontato la partita con un equilibrio e un’organizzazione invidiabili.

Primo tempo di personalità

I giallorossi partono forte e rispondono colpo su colpo agli attacchi del Palermo, sfoderando probabilmente la miglior prestazione stagionale lontano dal “Ceravolo”.

Biasci torna protagonista: dopo mesi difficili, ha ritrovato la via del gol con continuità. Vicino al raddoppio in un’occasione clamorosa, è comunque il simbolo di un gruppo che funziona.

Compagnon, insieme a Pompetti, Petriccione e Pontisso, ha mostrato brillantezza e affiatamento, mentre Cassandro, adattato in un ruolo non suo, ha offerto una prestazione impeccabile.

Strategia vincente

Caserta ha preparato la partita nei minimi dettagli, scegliendo la formazione giusta e azzeccando i cambi nella ripresa:

L’ingresso di Antonini al posto di Ceresoli ha restituito centimetri e solidità alla difesa in un momento cruciale.

Il Palermo, nonostante la spinta finale e l’ingresso di Brunori e Insigne, ha creato poche vere occasioni, complice la compattezza difensiva del Catanzaro, costruita con pazienza dall’allenatore giallorosso.

Fiducia e umiltà

I commenti social di alcuni protagonisti (“Testa bassa e pedalare”, “Grandissima vittoria”) riflettono l’entusiasmo e l’umiltà di un gruppo che, dopo aver superato la ruggine dei troppi pareggi, ha finalmente raccolto ciò che meritava. Il Catanzaro ora è in zona playoff, ma la classifica corta (con 16 squadre in 9 punti) impone prudenza e concentrazione.

Fabio Caserta e i suoi ragazzi hanno dato una dimostrazione di maturità e compattezza, portando a casa una vittoria che vale molto più dei tre punti. Il motto “Testa bassa e pedalare” resta valido: in una Serie B così equilibrata, l’attenzione deve rimanere altissima, ma la prestazione del Barbera è un segnale forte per il presente e, forse, anche per il futuro.