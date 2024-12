Gazzetta del Sud: “Attesi settecento tifosi del Catanzaro a Palermo”

Come riportato da “La Gazzetta del Sud“, anche Mario Situm è tornato a lavorare con il gruppo nella sessione di ieri pomeriggio a Giovino. Il croato era il giocatore fermo da più tempo a causa di due differenti infortuni, prima una lesione muscolare al polpaccio destro (lo stesso che l’ha tormentato in alcuni momenti della passata stagione, compresa la semifinale dei playoff con la Cremonese), poi per un problema al polpaccio sinistro.

L’esterno non gioca dalla gara interna con il Südtirol del 27 ottobre scorso, quando è stato sostituito al 24’ della ripresa, e da quel momento ha sempre seguito un programma di recupero differenziato e terapie, come sottolineato da “La Gazzetta del Sud”. È chiaro che non abbia la condizione fisica per reggere tutta una partita (e probabilmente neanche un’ora), di conseguenza non sarà titolare. Lo stesso si può dire di Antonini, l’altro elemento riaggregato ai compagni in settimana, ma sia Situm che il difensore brasiliano hanno buone o ottime chance di venire convocati e quantomeno riprovare tutto il contesto della partita per essere pronti in quella successiva. Situm, oltretutto, sarebbe una pedina fondamentale per la duttilità che gli consente di muoversi indifferentemente sulle due fasce.

Non sembra avvertire più i fastidi di natura tendinea che l’hanno fatto fermare per la gara con il Brescia pure Brignola, regolarmente in campo con i compagni, mentre restano in infermeria D’Alessandro, La Mantia e Breit. Oggi e domani gli allenamenti, a porte chiuse, sono programmati in mattinata.

Quanto alla trasferta dei tifosi, sta raggiungendo buoni numeri il dato sui biglietti venduti per il settore ospiti, che si aggira intorno ai cinquecento. Pur avendo a disposizione 1.300 tagliandi, può darsi che il contingente giallorosso domenica pomeriggio si aggiri fra le sei e le settecento persone.