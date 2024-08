Gautieri: «Campionato di B è diventato una A2. Brescia-Palermo sarà una bella partita»

Intervistato da “TMW” Carmine Gautieri analizza la Serie B che avrà inizio questa sera con Brescia-Palermo.

Ecco le sue parole:

«La B? Un campionato che è diventato una A2, ci sono squadre importanti come Cremonese, Bari, Brescia e Palermo, Sassuolo e Sampdoria. Sarà un bel torneo. Brescia-Palermo? Due squadre che sono partite molto bene in Coppa Italia ottenendo soddisfazioni. Anche se la prima giornata non puoi certo vedere il massimo da tutte e due le compagini si preannuncia una bella partita. E il Palermo punta certamente alla vittoria del campionato».

Serie A: la Roma rischia concretamente di perdere Dybala. «Se dovesse perderlo, il giocatore da prendere sarebbe Chiesa. Dybala rappresenterebbe certamente una perdita importante. Ma Chiesa sarebbe un ottimo sostituto».

Scudetto: sarà ancora Inter? «L’Inter può puntare ancora al primo posto. La Juve ha una rosa importante. Bisogna stare attenti all’Atalanta. Poi ci sono Milan e Napoli e ovviamente la Roma»

L’Atalanta è uscita sconfitta dalla sfida contro il Real Madrid. «Individualmente il Real Madrid è troppo più forte di qualsiasi squadra, poi è arrivato pure Mbappe… quando giochi contro queste squadre devi capitalizzare».

Come sarà la C, mister? «Nel girone A la Feralpisalò ha una squadra forte come l’Atalanta e la Triestina oppure il Padova e il Vicenza. Non c’è mai la squadra che ammazza il campionato ma ci sono squadre importanti che possono vincere. Nel girone B ci sono Ascoli e Milan Futuro come Perugia e Pescara ed Entella. Nel Girone C Catania, Avellino, Trapani e Benevento si giocheranno la promozione».