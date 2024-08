Serie B, Castori: «Cremonese e Palermo le principali favorite»

Ai microfoni de “Il Secolo XIX“, l’allenatore Fabrizio Castori ha parlato della prossima Serie B, che verrà inaugurata nella serata di domani, venerdì 16 agosto, in occasione del match tra Brescia e Palermo. Di seguito le sue parole:

«Come principali favorite dico Cremonese e Palermo, hanno qualcosa in più come rosa e a seguire la Samp che ha fatto una squadra forte, è lì vicino. Quanto alla voglia di riscatto, il Sassuolo e le retrocesse hanno spesso qualcosa in più, anche come disponibilità economica. Ma col mercato ancora aperto il parere è relativo, bastano due colpi per cambiare una squadra. E la B è imprevedibile. Infatti occhio a Brescia, Modena, Bari e Spezia che nel girone di ritorno dell’anno scorso ha fatto bene, ha mantenuto gli uomini chiave e ha preso Soleri»