Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha commesso una gaffe in occasione della solita conferenza stampa di vigilia del match. Infatti, l’allenatore della formazione partenopea alla domanda relativa alla sfida con il Sassuolo dell’ex rosa De Zerbi ha risposto: «Domani non c’è Gattuso contro De Zerbi, domani c’è Milan-Sassuolo… ehm, Napoli-Sassuolo». L’ex centrocampista rossonero non dimentica così il suo glorioso passato.