Il tecnico del Savoia Carmine Parlato, in occasione della conferenza stampa prima del match contro l’Acireale ha risposto ad alcune domande relative al momento di forma della propria squadra. Alla domanda sulla prossima partita del Savoia contro l’Acireale, Parlato ha risposto: «L’Acireale è senza dubbio una squadra temibile che affronteremo con il massimo della concentrazione. E’ una partita molto delicata». In relazione all’arrivo di alcuni nuovi calciatori, il tecnico ha risposto: «Ringrazio la società per gli acquisti. I giocatori appena arrivati andranno a rinforzare senza dubbio la squadra» . Il tecnico ha poi continuato: «Noi siamo concentrati sulla partita di domani. Sarà una partita importantissima. Io non amo parlare di altre squadre, preferisco guardare in casa mia». Alla domanda sul morale della squadra e sugli obiettivi il tecnico ha risposto: «Sono convinto dal primo giorno che sono qua. Abbiamo giocatori di qualità ma la cosa importante è che siamo un blocco unico, ognuno si rivelerà utile all’obiettivo finale». Alla domanda sulla distanza dimezzata dal Palermo capolista e sulla posizione del Savoia dopo le ultime vittorie allo scadere: «Vincere aiuta senza dubbio a vincere, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra». Ecco qui di seguito il video della conferenza.