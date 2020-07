Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, si è espresso così: «Siamo arrivati alle ultime due partite, siamo un po’ padroni del nostro risultato finale. È stata una stagione esaltante fino a febbraio, con gli stadi pieni ovunque. Poi c’è stato questo virus che ha spaccato la vita di tutti, ci ha messo in una condizione di provare a ripartire per poter salvare il calcio. Senza pubblico non è la stessa cosa. Anche se poi le partite sono state vere. Nel calcio però si gioca in tanti modi, anche se questo scenario non si è mai verificato. Poi ci siamo adattati, ma è un calcio che non piace a nessuno. Speriamo che si ritorni al più presto con il pubblico. Tutte le società e i giocatori si sono sottoposti a situazioni non facili, lo hanno fatto tutti con grande disponibilità. Siamo all’ultima settimana, speriamo che alla ripartenza ci siano condizioni più normali. Il calcio così perde troppo».