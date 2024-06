Gardini: «Palermo CFA? Credo che ancora non ci si renda conto di quello che abbiamo fatto»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, l’amministratore delegato dei rosanero, Giovanni Gardini, ha risposto a dieci domande. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Che valore ha avuto l’inaugurazione del Palermo CFA?

«Io credo che oggi non ci rendiamo ancora conto di quello che noi abbiamo fatto, perché è una cosa che è stata fatta da noi, dal Presidente, dall’azionista, da tutti i dipendenti e collaboratori del Palermo. Aver dato un centro sportivo ad una squadra vincente, e che in 124 anni di storia non ha mai avuto un suo centro sportivo, è un motivo di orgoglio, soddisfazione, piacere. Aver messo i calciatori nella condizione di lavorare in maniera altamente professionale, con tutte le tecnologie migliori, con tutti i professionisti, con le attenzioni che si devono per chi fa questo lavoro o per chi lavora nel Palermo, è il vero primo motivo di soddisfazione.

Abbiamo visto nascere questa struttura come una creatura e siamo felici per i riconoscimenti ricevuti in ambito nazionale e internazionale. Questi ringraziamenti sono qualcosa di speciale e di unico, rendono la fotografia di quello che vogliamo essere e di fare. Parlare vuol dire perdere energie, vuol dire alle volte raccontare delle cose che non sono. Quest’opera è tangibile, sarà oggi del Palermo e sarà sempre del Palermo, ci sarà sempre. Quindi questo dà soddisfazione ma non tanto a me o a noi ma a tutte le persone che ogni giorno lavorano e che vedono la realizzazione di quelli che sono i loro progetti».