“Che si faccia in Europa o che si faccia in Italia, è molto importante che ci sia una produzione di vaccini anti covid perché dobbiamo prepararci al peggio. Guardiamo al peggiore scenario possibile e prepariamoci a quello. Se poi le cose andranno meglio, bene. Però non pensiamo che le cose siano facili e che si possano risolvere rapidamente” lo ha ricordato Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, intervenuto ad Agorà su Rai 3. “Il problema andrà avanti anni, probabilmente. Ci sono le varianti, ci sono i cambiamenti che il virus effettua, e quindi noi l’anno venturo potremmo avere bisogno di un altro tipo di vaccino rispetto a quello che abbiamo attualmente. Dobbiamo prepararci” ha insistito lo scienziato.