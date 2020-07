«La percentuale di Ibrahimovic al Monza? L’ho visto lunedì scorso a Milano, baci e abbracci, ma credo francamente che non verrà. Il suo ingaggio non è alla portata non solo delle squadre di Serie B ma di tante squadre di Serie A. Ma arriverà un attaccante importantissimo». Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, rilasciate ai microfoni di “Binario Sport” in merito a un possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic nella squadra brianzola.