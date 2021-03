Francesco Galeato, intervenuto ai microfoni di “TMW News” ha commentato il momento in casa Palermo.

«Qui a Palermo siamo in C, non stiamo attraversando un buon momento ma speriamo bene. Adesso c’è anche il derby, sentito, contro il Catania. Mi auguro che i rosanero vadano in B attraverso i playoff e il Crotone si salvi».