Nel dopo gara Juventus-Torino andato in scena all’Allianz Stadium hanno suscitato un dibattito i numeri proposti dal tecnico granata Moreno Longo sulla partita. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky : “Diciassette tiri verso la porta dimostrano il tipo di partita che abbiamo fatto. Per lunghi tratti abbiamo dominato la partita”. Dati questi che, però, non avevano riscontro su quanto scritto nel report della Lega di Serie A pubblicato sul sito ufficiale, dove si parlava di 12 conclusioni del Toro (sei nello specchio) e di una percentuale di possesso palla al 50%. Una discrepanza che, in realtà, affonda nelle radici in una semplice quando banale differenza: i dati del match sono stati raccolti da società diverse. Per la Lega Serie A, come riporta “Tuttomercatoweb.com”, direttamente dai propri tecnici, mentre per il Torino dalla Panini Digital, che per la maggioranza degli appassionati di pallone è l’azienda che produce lo storico album delle figurine ma che nel corso della sua storia si è saputa trasformare anche in una società di rilevazione statistica sul mondo del calcio.