Il tecnico dell’FC Messina, Ernesto Gabriele, ha parlato al termine della gara persa contro il Palermo. Ecco le sue parole: «Errori solo contro di noi? Se ha sbagliato contro il Palermo voglio capire dove ha penalizzato il Palermo. Se non era in giornata non è problema mio. L’arbitro può sbagliare, ma conta il peso dell’errore. Il fallo sul portiere è netto, forse dovevano sparargli. Il risultato l’ha deciso il campo al 50%».