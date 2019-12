Intervenuto ai microfoni di “restodelcalcio.com” l’agente di Francesco Marcheggiani si è espresso in merito al futuro del suo assistito che potrebbe in D al Palermo, ma il tetto ingaggi della categoria rappresenta un problema. Ecco le parole del procuratore: «Nell’anima e nel cuore del ragazzo c’era la volontà di sposare un progetto a lungo termine, speravamo che questo potesse verificarsi a Rieti in una città alla quale è molto legato. Purtroppo sono state disattese tante situazioni, ma oggi Francesco conta di mantenere il professionismo in un progetto che non comporti un impegno di soli sei mesi ma più a lungo termine. In D purtroppo ci sono limitazioni, perchè non si può fare un contratto più lungo di due anni, chiaro che io devo ascoltare tutti e confrontarmi poi col ragazzo».