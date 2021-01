Nelle ultime ore sono emerse novità importanti in merito al futuro del Foggia. Stando a quanto riferito da “Telefoggia”, il Foggia potrebbe presto cambiare pelle a livello societario, con l’ingresso di un nuovo gruppo imprenditoriale capeggiato da Francesco Di Silvio.

Assieme a lui ci sarebbero anche altri imprenditori di origini francesi e pare anche una banca. L’intenzione è quella di acquistare il 100% delle quote a stretto giro, per intervenire sul mercato. Felleca e Pelusi avrebbero già dato il proprio assenso all’operazione.





Ci sarebbe l’intesa su tutto, ma manca quella con Maria Assunta Pintus, non presente a Milano per incontrare i potenziali nuovi investitori e che ha precisato di non essere a conoscenza di trattative in via di conclusione. Pintus ha anche precisato che sarà lei a decidere cosa fare delle sue quote.