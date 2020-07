Gli ultimi mesi in casa Catania sono stati tutto tranne che sereni e quieti ed ora che la stagione degli etnei si è definitivamente conclusa, con l’eliminazione dai Playoff a seguito dell’1-1 in casa della Ternana, alcuni elementi della rosa rossoazzurra, indipendentemente da quello che sarà il destino del club, sono già pronti con in mano le valigie. Secondo “La Sicilia” il primo a lasciare la squadra potrebbe essere Davis Curiale, attaccante nato a Colonia, sulle tracce del quale ci sarebbero da tempo Teramo e Catanzaro. Pronti a salutare Catania anche Steve Leo Beleck, promesso sposo della Salernitana, Jacopo Furlan ed Andrea Mazzarani, fra i più attivi nel cercare di riavvicinare squadra e società dopo la messa in mora.