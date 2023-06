Leo Messi ha scelto l’Inter Miami. Lo ha annunciato lo stesso attaccante in un’intervista rilasciata ai quotidiani sportivi El Mndo Deportivo e Sport, nella quale ha spiegato anche le ragioni del suo mancato ritorno a Barcellona, dopo due anni con la maglia del Paris Saint-Germain.

Per la MLS – la massima lega di calcio statunitense – si tratta di un colpo incredibile, che potrà dare un ulteriore slancio al calcio negli USA in vista dei Mondiali che si terranno proprio negli States, in Messico e in Canada nel 2026. Ma l’approdo di Messi in America non è solo una questione che riguarda il calciatore argentino e il suo nuovo club, anzi: è molto di più.

Quanto guadagnerà Messi nella sua nuova avventura a stelle e strisce? Come si legge su “Calcio&Finanza” l’offerta recapitata al giocatore prevede il contributo dei due maggiori partner commerciali della lega calcistica: Apple e Adidas. Diverse fonti coinvolte o informate sulle discussioni hanno affermato all’inizio di questa settimana che la MLS e Apple hanno messo sul tavolo per Messi una quota dei ricavi generati dai nuovi abbonati al MLS Season Pass, il pacchetto di streaming del campionato su Apple TV +. Entrambe le parti vedono il potenziale coinvolgimento di Messi nella Major League Soccer come un vantaggio.

Infatti, Apple e MLS hanno firmato un accordo decennale del valore di 2,5 miliardi di dollari questa primavera per la trasmissione di tutti gli incontri del campionato, con un progetto che va oltre la singola messa in onda delle sfide. Nella giornata di martedì, Apple ha rivelato inoltre che sarà trasmessa in streaming su Apple TV+ una docu-serie in quattro parti che racconta le cinque presenze di Messi ai Mondiali di calcio. Adidas, che è tra i maggiori sponsor aziendali della MLS, a sua volta ha preparato un’offerta per attirare Messi negli Stati Uniti. Al giocatore classe 1987 sarebbe stata proposta una partecipazione agli utili generati dal gigante dell’abbigliamento sportivo, che comporterebbe che il giocatore riceva una parte di qualsiasi aumento dei profitti di Adidas derivante dal suo coinvolgimento in MLS. Adidas collabora con la MLS sin dalla nascita della lega nel 1996. Le due parti hanno rinnovato la loro partnership all’inizio di quest’anno, firmando un’estensione di sei anni del valore di 830 milioni di dollari che durerà fino al 2030. Il produttore tedesco fornisce le divise da gioco a tutte le 29 squadre di MLS e realizza anche il pallone ufficiale del torneo, oltre a essere lo sponsor ufficiale per le scarpe da gioco.