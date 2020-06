Secondo quanto riporta “Repubblica”, furto nella notte a casa di Diletta Leotta, a Milano. Dall’abitazione della giornalista e presentatrice tv in zona corso Como sono stati portati via 8 orologi – tra questi alcuni Rolex – anelli e contanti per un valore di 150mila euro. Tutti gli oggetti rubati erano contenuti in una cassaforte che è stata asportata.

Dalle prime ricostruzioni i ladri sarebbero entrati da una delle finestre di casa, al nono piano, trovata forzata. Sul posto è intervenuta la polizia.

Proprio ieri la conduttrice aveva postato sui suoi profili social una foto per raccontare che, con la ripresa delle partite dopo il lockdown, era tornata in studio per le prove di conduzione della trasmissione che conduce sulla piattaforma Dazn.