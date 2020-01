Il noto conduttore, Paolo Bonolis, è in queste ore al centro di polemiche. Le ultime dichiarazioni questa volta hanno creato un vero e proprio caso, sono infatti arrivati tanti messaggi dei bianconeri contro il presentatore. Durante la trasmissione “Avanti un altro”. Bonolis dopo aver letto una domanda, ha fatto una battuta sulla Juventus: «Se l’arbitro tocca il pallone non è gol, a meno che non sia la Juve», e ha poi aggiunto «sono le regole, non le ho scritte io». In basso il video di quanto accaduto: