Frattura totale tra il tecnico e la società: “Non ho fatto io il mercato” | Addio a fine stagione

Parole dure quelle rilasciate da parte del mister, che in questo modo ha praticamente sancito la sua separazione dal club una volta che sarà finito il campionato.

Siamo ormai giunti in quel momento della stagione dove si iniziano a tirare le somme. Il lavoro fatto fin qui dalle squadre infatti inizia a delinearsi le società fanno le valutazioni necessarie.

Allo stesso tempo però anche gli allenatori capiscono quanto di buono è stato fatto da loro stessi, ma comprendono pure se le proprietà gli hanno messi nelle condizioni da poter fare bene.

Questa cosa pare non essere successa per il tecnico della big del nostro campionato, che ha lanciato una bordata colossale al club, sancendo così la separazione a fine anno.

Un attacco pesante del mister alla società

Lunedì sera si è giocato il posticipo di Serie A tra Fiorentina e Lazio, che si è concluso con il risultato di 2-1 in favore degli uomini di Vincenzo Italiano. La partita è stata nettamente dominata dai padroni di casa, che oltre alle due reti hanno colpito anche 4 pali e sprecato numerose altre occasioni, sbagliando anche un calcio di rigore con Nico Gonzalez. Al contrario invece i biancocelesti sono apparsi totalmente assenti, e fatta esclusione per il gol del momentaneo vantaggio siglato da Luis Alberto non si sono quasi più visti.

Come al solito poi al termine della sfida sono arrivate le parole di protagonisti, ma sono state quelle del tecnico laziale Maurizio Sarri a risuonare molto forte. In sala stampa infatti è stato chiesto al mister di chi fosse la responsabilità dello scarso utilizzo di alcuni nuovi acquisti arrivati la scorsa estate, e l’allenatore ha risposto: ”Ognuno si prenda le sue… Mi sembra la società a luglio sia stata chiara su chi faceva il mercato. Se io ti chiedo un giocatore che è A e mi fai scegliere tra C e D… Non è che ho fatto io il mercato. Ma non rientra nei discorsi da fare stasera”.

Sarri-Lazio, separazione ormai decisa

Con queste dichiarazioni dunque Maurizio Sarri si è allontanato in maniera pressoché definitiva dal club biancoceleste. Di sicuro la società non ha apprezzato le sue parole, e, considerando anche gli scarsi risultati ottenuti fin qui, potrebbe decidere di esonerarlo a fine stagione.

Dal canto suo poi è proprio il tecnico toscano a non sembrare più felice nella Capitale, come confermato dalle recenti parole, e dunque non vede l’ora di andarsene e, magari, cominciare una nuova esperienza.