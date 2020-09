Ora è davvero ufficiale: Ferdinando Sforzini non è più un giocatore del Palermo e dalla prossima stagione vestirà la maglia del Campobasso, in serie D. Il Tagliagole, protagonista della vittoriosa stagione della rinascita rosanero con 5 importanti marcature, ha voluto salutare la piazza palermitana attraverso un post sul proprio profilo Instagram, dove ringrazia commosso i tifosi per l’affetto ed il calore che hanno saputo donare.