L’ex capitano rosanero, Fabrizio Miccoli è tornato in città. Nei giorni scorsi, insieme a Tedesco ha preso parte ad un evento in quel di Isola delle Femmine. Oltre ai tanti tifosi, chi ha colto l’occasione per scattare un selfie con l’ex numero 10 del Palermo è stato Roberto Floriano. Ecco infatti la foto pubblicata nelle proprie stories.