Foschi: «Bigon si è dimenticato di me. Se il Palermo fa due o tre risultati di fila non lo ferma nessuno»

L’edizione odierna de La Repubblica Palermo ha realizzato una lunga intervista all’ex da rosanero Rino Foschi.

Ecco qualche estratto:

Che idea si è fatto di questo Palermo? Può ambire alla Serie A?

«Il Palermo non è male. Conosco bene Gardini e Bigon. Proprio Bigon lo avrei voluto in passato con me. Siamo amici, ma si è dimenticato di me e nemmeno mi ha fatto una telefonata. Così come nessuno mi ha fatto una telefonata per invitarmi all’inaugurazione del centro sportivo. Credo che la squadra non sia completa, ma sono sicuro che lotterà per la A. Con la Juve Stabia è stata un’ottima gara e se il Palermo fa due o tre risultati di fila non lo ferma nessuno».