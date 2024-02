Forte vento a Palermo: alberi caduti e disagi in autostrada

Forte vento a Palermo.

Le raffiche hanno recato molti danni in città e provincia. Come si legge su “Gds.it” il centralino dei vigili del fuoco è stato sommerso dalle chiamate, con centinaia di segnalazioni nella notte e nella mattinata di oggi.

Alberi caduti, tetti danneggiati, soprattutto nella zona di Mondello, ma anche in centro sono stati segnalati rami caduti. Difficoltà anche per la circolazione: ieri sera sull’A19 Palermo-Catania un mezzo pesante che viaggiava in direzione del capoluogo etneo si è ribaltato tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la carreggiata opposta.

A causare l’incidente sono state probabilmente le raffiche di vento. Il conducente del tir è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese con un’ambulanza del 118 e risulta ferito in modo non grave. Interventi anche nelle campagne tra Altofonte e Monreale per alcuni alberi pericolanti.