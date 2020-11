Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Luca Fiordilino, ex calciatore del Palermo e oggi in forza al Venezia, ha espresso tutta la propria soddisfazione per aver realizzato il primo gol in serie B oggi pomeriggio contro l’Empoli.

Ecco il suo messaggio: “Aspettavo questo momento da tanto, finalmente è arrivato. Primo gil in serie B, continuiamo così!”. In basso il post in questione.





Visualizza questo post su Instagram

Aspettavo questo momento da tanto, finalmente è arrivato. Primo gol in Serie B, continuiamo così! 💪🧡🖤💚

Un post condiviso da Luca Fiordilino (@lucafiordilino) in data: 1 Nov 2020 alle ore 7:16 PST