«Ho imparato che lo scetticismo si risolve con i risultati e con i fatti. Non comprendo questo scetticismo nei miei confronti. Non conoscendo il progetto nei dettagli si parla con superficialità. Noi non possiamo fare investimenti se sappiamo che la società andrebbe in fallimento. Essendo un investimento sportivo penso che la tifoseria sia la parte più importante. Sono di Foggia e non capisco questo scetticismo perché si giudica senza conoscere i fatti.

Lo scorso anno abbiamo partecipato al bando pubblico per il Foggia non siamo stati scelti ma non è stata una nostra responsabilità perché erano tempi abbastanza stretti. I consulenti del presidente Felleca hanno verificato con soddisfazione le nostre disponibilità. Stiamo attendendo gli eventi, abbiamo presentato 3 offerte vincolanti con assemblee di soci che hanno approvato un aumento di capitale per questa operazione ma siamo in attesa di ricevere via pec le risposte. Abbiamo trovato molta competenza ed innamoramento per la maglia del Foggia da parte di Felleca e Pelusi e abbiamo deciso di condividere questo progetto con loro». Queste le parole di Raffaello Follieri intervenuto ai microfoni di “Kickoff”. Ecco qui di seguito il video in questione.