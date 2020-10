View this post on Instagram

L’AMARANTO,ormai la mia seconda pelle! Ringrazio la Società per questa grande opportunità ,che mi permetterà di legarmi ancora più stretto a questa città e questi colori. Un grande grazie anche alla squadra,allo staff tecnico e a tutti coloro che mi hanno sopportato e supportato in questa decisione. Un grande abbraccio ai tifosi, con l’augurio di poter tornare a gioire e soffrire tutti insieme allo stadio! #ALÒ @ssarezzo 💪🏻🇱🇻⚽️❤️