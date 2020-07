In un’intervista rilasciata a l'”Attacco”, Maria Assunta Pintus (titolare del 50% della Corporate Investments Group, che detiene l’80% delle quote del Foggia) ha spiegato i motivi per cui sembra restia all’ingresso in società dell’imprenditore foggiano Raffaello Follieri: «Devo fare tutte le opportune verifiche del caso, non è una decisione che si può prendere su due piedi. La proposta è fuori mercato e va valutata in tutte le sue sfaccettature. Ho dato mandato ai miei legali di seguirne tutte le evoluzioni. In ogni caso rispetteremo accuratamente le scadenze di legge, quindi entro il 19 darò una risposta definitiva. Non posso permettermi il lusso di mettermi in casa un socio del quale so poco o nulla. Fino ad oggi Follieri l’ho sentito solo estemporaneamente per un semplice saluto. Qui si parla di un progetto importante, proiettato nel tempo e di investimenti corposi, ho bisogno del giusto tempo per metabolizzare il tutto. Il presidente è libero di pensare ciò che crede, noi da parte nostra abbiamo però il dovere di garantire il meglio possibile al Foggia. Ed è proprio quello che mi sto sforzando di fare. I tifosi stiano tranquilli, troveremo la soluzione migliore».