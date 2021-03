Marco Marchionni, tecnico del Foggia, ai microfoni di Rai Sport ha commentato la positiva stagione dei rossoneri.

Queste le sue parole: «Sono contento di come sta andando, di aver trovato un gruppo di ragazzi che mi stanno aiutando. Per un giovane allenatore è importante trovare un gruppo che ti sostiene e che mette in pratica le tue idee. L’esperienza con mister Baldini in passato mi è servita perché mi ha fatto capire che puntare sui giovani è molto importante perché hanno grande intraprendenza.





Però bisogna essere bravi a non bruciarli, a farli crescere nel migliore dei modi. Io devo ringraziarlo perché da giocatore mi cambiò ruolo in Serie B, cambiandomi probabilmente la carriera.

La carriera da mister? È normale che iniziare da vice o dai dilettanti è più semplice affrontare la gestione del gruppo. Che poi è la cosa più difficile quando si comincia, perché hai di fronte 25 teste da mettere insieme. Devo ringraziare tutti loro e anche il direttore che mi hanno dato la possibilità di fare bene».