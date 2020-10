Il mercato del Foggia, dopo aver ottenuto il ripescaggio in Serie C, non decolla e accanto ad un folto gruppo di under mancano gli over d’esperienza.

Il debutto in campionato è alle porte e gli ultras non le mandano a dire, è di pochi minuti fa uno striscione affisso davanti la tribuna dalla Curva Sud per esprimere il proprio disappunto riguardo al mercato fatto: “Mercato scadente, società deludente…GAME OVER”.