Secondo quanto riporta “Ilfoggia”, è arrivata in serata la conferma del presidente Roberto Felleca che comunica l’arrivo di una pec da parte del gruppo Follieri che ha proposto l’acquisto delle quote in carico a Roberto Felleca per un milione di euro e trecento mila euro per Pelusi. Lo stesso Follieri in serata ha chiesto a Felleca l’autorizzazione all’acquisto delle sue quote con il Presidente che rimarrebbe nel progetto in qualità di massimo dirigente del Club.