Intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”, Ninni Corda, direttore tecnico del Foggia, ha parlato delle strategie di mercato del club rossonero. Ecco le sue parole:

«Sicuramente faremo un mercato molto rilassato perché siamo stati gli ultimi a finirlo, è stato un mercato eccezionale e i risultati lo dimostrano. Stiamo facendo molto bene, non possiamo che essere soddisfatti.





Marchionni è carico già dal primo giorno ha sposato il nostro progetto, è un tecnico aziendalista. Siamo partiti in ritardo, facendo la squadra in fretta e furia e con un budget inferiorre rispetto a altre squadre, a dimostrazione che nel calcio non contano i soldi ma la programmazione».