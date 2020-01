Il nuovo acquisto del Palermo Roberto Floriano, nel corso della conferenza di presentazione ha affermato: «Mio ruolo nel 4-3-3? Ho fatto sia il trequartista che la punta nel 4-3-2-1, che a sinistra e destra. Davanti ho giocato anche a due in D a Foggia con Mazzeo. Non è un problema, davanti dipende solo da cosa chiede la categoria. Il mio ruolo preferito è l’esterno a sinistra in un tridente, ma mi metto a disposizione».