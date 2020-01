Il nuovo acquisto del Palermo Roberto Floriano, nel corso della conferenza di presentazione ha affermato: «Serie D un passo indietro? Un anno prima non mi aveva affascinato ma dopo averla accettata mi sono catapultato nella situazione. Ad inizio anno non era questa la mia idea essendo in una piazza come Bari in serie C. Ma trattandosi del Palermo, è molto meglio stare in D in una piazza simile che in C con altre».