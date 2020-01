Il nuovo acquisto del Palermo Roberto Floriano, nel corso della conferenza di presentazione ha affermato: «Esordio contro il San Tommaso così difficile? Si hanno delle difficoltà anche contro l’ultima in classifica per questioni di campo anche. Un giocatore che gioca al Palermo e gioca in casa con un pubblico importante, poi deve trovare le motivazioni anche contro squadre più umili. Mi aspettavo una partaccia, in serie D partite belle ce ne sono poche. Mi aspettavo un debutto così, non a livello personale ovviamente. Sono sicuro che alla fine riuscirò ad aiutare la squadra».