Nel corso del match di oggi pomeriggio che ha visto come protagoniste Fiorentiane e Atalanta, la curva fiesole ha esposto tre striscioni contro il Presidente dell’Aia Marcello Nicchi che la settimana scorsa aveva risposto con un «Sono gli arbitri italiani a essere disgustati da questo comportamento» allo sfogo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, per alcune direzioni di gara subite dalla squadra viola in alcune partite, ultima quella contro la Juventus. Ecco il contenuto degli striscioni: “Undici anni e vuoi rinnovare il mandato, tu sì che ci hai disgustato: Nicchi mafioso”. In basso la foto in questione.