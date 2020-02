Intervenuto ai microfoni del Venezia, Luca Fiordilino, ex centrocampista del Palermo e oggi in foza al Venezia, si è espresso così in merito al momento della sua squadra: «Il mister mi chiede un lavoro sia in fase difensiva che in fase offensiva, devo correre tanto ma lo faccio volentieri perchè è utile alla squadra e non credo che questo possa inficiare la lucidità in fase di impostazione. Ci mancano i punti in casa, dobbiamo conquistarli il prima possibile a partire da sabato contro l’Entella. Le nostre avversarie sanno che ci proponiamo in avanti tutti insieme attraverso il palleggio e ci aspettano. Dobbiamo trovare altre soluzioni, ma per esempio contro il Frosinone abbiamo creato tanto e alla lunga sono convinto che porteremo a casa i frutti del nostro lavoro. Sabato affronteremo l’Entella, una buona squadra con giocatori che hanno fatto per tanti anni la serie B e non sarà semplice. Il morale deve rimanere alto, perchè venivamo da 4 risultati utili consecutivi, con due vittorie in trasferta conquistate in campi ostici; il gruppo c’è e sappiamo cosa vuole il mister».