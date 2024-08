Finalmente Osimhen: altro che PSG, altro che Chelsea | Finisce tutto qui: 120 milioni di euro

Osimhen trova finalmente squadra. Altro che Chelsea, offerta da 120 milioni: finisce la telenovela.

Una situazione di stallo che rischia di compromettere anche l’intera strategia del Napoli sul mercato. Chi infatti aveva sperato, sponda azzurri, di vendere lo scontento Osimhen in men che non si dica e riempire di cash le casse del club, si è dovuto ricredere.

Il giocatore con la sua permanenza ha di fatto bloccato il mercato in attacco dei partenopei, che non potendolo sostituire con calciatori di eguale caratura hanno dovuto continuare a prendere tempo – per l’insofferenza di Conte che continua a montare -.

In impasse con il Paris Saint Germain, anche il Chelsea pareva la destinazione più ovvia per il nigeriano, ma ancora da parte dei blues non è arrivata alcuna offerta soddisfacente. Il club vuole infatti 120 milioni di euro, una cifra molto alta, che pochi sono disposti a garantire. In queste ore però, la voglia di rivalsa di un’altra società inglese potrebbe venire in soccorso del Napoli e soddisfare le richieste di De Laurentiis.

Osimhen-Inghilterra sì: ma niente Chelsea

Eppure l’accordo economico con il PSG era stato raggiunto. Un contratto da 14 milioni di euro l’anno, per quattro anni. Ma la quadra con il Napoli non era stata trovata le scorse settimane, con i parigini fermi a un’offerta per il cartellino da circa 80 milioni. Troppo pochi per Manna.

Oltre allo stallo col PSG, è risaputo che il sogno di Osimhen, come affermato anche lo scorso anno in quella che era stata di fatto l’intervista della rottura, sarebbe sempre stato quello di giocare in Inghilterra. Proprio la Premier League rimane la pista più calda. Niente Chelsea, piuttosto sono “cugini” dell’Arsenal adesso a provare a farsi sotto in maniera concreta.

Osimhen, c’è anche l’Arsenal

Un colpo, quello di Osimhen all’Arsenal, che significherebbe doppio godimento per i gunners. Strapparlo al Chelsea infatti farebbe impazzire la piazza, che spera come confermato dai media inglesi di abbracciare il nigeriano per puntare a alla vittoria del campionato che manca dal 2004.

A confermare l’interessamento dell’Arsenal è stato Gianluca Di Marzio, riportato in maniera massiccia dalla stampa inglese. Dopo Calafiori dunque, i top club della Premier sognano un altro big della Serie A. Per portarlo a Nord di Londra servono 120 milioni, ma il club inglese sarebbe disposto a fare un ulteriore sacrifico per regalare ad Arteta il suo bomber per il titolo.